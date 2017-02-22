также в разделеОбщество
22 февраля. Картина дня 6
В этом году на новое вооружение Украина потратит 9 миллиардов 8
Российский актер добился статуса беженца в Украине 38
РФ собирается до конца года развернуть у границ Украины три дивизии 11
Полторак: В зоне АТО находятся 37 тысяч бойцов ВСУ 13
В МИД РФ не признали фейком новость о «распятом мальчике» 27
Завтра в Украине дождь с мокрым снегом, но тепло 26
Продюсером шоу на «Евровидении-2017» стал шведский специалист 16
Эксперт: Из-за отравлений людей контрафактным спиртом министр АПК Кутовой должен уйти в отставку 110
Беларусь будет пускать по документам «Л/ДНР» выборочно 86
НАПК начинает проверку е-деклараций Президента, премьера и членов Кабмина 26
ГПУ: Задержанный военный купил 14 единиц оружия за $700 27
Против чиновников, сфальсифицировавших дело в отношении «киборга», завели дело 29
Замминистра энергетики назначена 27-летняя львовянка 122
ГПУ направила в суд дело против замминистра соцполитики 39
Задержание военного с автоматами для Майдана: СБУ допускает российский след 130
С начала российской агрессии погибли 2600 украинских военных 50
Глава сельсовета на Волыни «просил» за земли с залежами янтаря 15 тысяч 29

Кондитерская корпорация Roshen опровергает какую-либо свою причастность к продажам сжиженного газа в Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с выходом в СМИ ряда материалов о том, что кондитерская корпорация Roshen имеет отношение к продаже сжиженного газа, компания заявляет, что данные догадки не имеют никакого отношения – ни прямого, ни опосредственного», - говорится в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что не имеют каких-либо интересов на рынке топлива.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что фирмы, которые начали импортировать большие объемы сжиженного газа из России после того, как СБУ инициировало применения санкций к 16 других компаниям-импортерам, связанные с Виктором Медведчуком, а также имеют отношение к кондитерской корпорации Roshen.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Ботинки зимние