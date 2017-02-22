Кондитерская корпорация Roshen опровергает какую-либо свою причастность к продажам сжиженного газа в Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с выходом в СМИ ряда материалов о том, что кондитерская корпорация Roshen имеет отношение к продаже сжиженного газа, компания заявляет, что данные догадки не имеют никакого отношения – ни прямого, ни опосредственного», - говорится в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что не имеют каких-либо интересов на рынке топлива.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что фирмы, которые начали импортировать большие объемы сжиженного газа из России после того, как СБУ инициировало применения санкций к 16 других компаниям-импортерам, связанные с Виктором Медведчуком, а также имеют отношение к кондитерской корпорации Roshen.