На перекрестке улиц Герцена и Мельникова в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Информация о происшествии поступила в 14:00.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила «Мазду» с повреждениями. В салоне находились двое мужчин, которые не пострадали.

Предварительно установлено, что по улицам двигались две иномарки. Пассажиры «Мерседеса» несколько раз выстрелили в сторону «Мазды» и скрылись с места. В результате происшествия повреждено водительское боковое и заднее стекло.

В настоящее время пострадавшие от любых объяснений отказываются. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского УП. Сейчас проводится проверка и введен план «Перехват».