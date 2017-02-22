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21 февраля. Картина дня 79

Кабинет Министров назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталию Бойко. 

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бойко будет курировать направление по  евроинтеграции – сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Мировым банком, донорами.

Также она будет заниматься энергетической стратегией Минэнерго. 

Предложение занять пост заместителя министра по вопросам евроинтеграции Бойко поступило от главы Минэнерго Игоря Насалика.  

Замминистра является менеджером реформы энергетики в проектном офисе Национального совета реформ под председательством президента Украины. Ее роль заключается в координационной, аналитической и коммуникационной поддержке реформы украинского энергетического сектора.

В 2015 году Бойко была главным консультантом главного департамента по вопросам реформ Администрации Президента Украины, где осуществляла анализ и доработку законопроектов и подготовку аналитических материалов в сфере регулирования рынков нефти и газа и рынка электроэнергии.

До 2015 года Бойко работала в г. Франкфурт-на-Майне (Германия) в офисе компании ERM на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов. Специализировалась на вопросах в сфере экологии, правового регулирования, правил охраны труда и техники безопасности в Украине – в частности, в секторе нефти и газа.

Бойко является аспирантом Львовского национального университета имени Ивана Франко, в котором в 2011 году получила диплом магистра с отличием.  

Как пишет Страна.ua, согласно электронной декларации за 2016 год, у Бойко есть квартира во Львове площадью 139,4 кв. м и гараж. Также она владеет пятой частью еще одной квартиры и подвала во Львове, а проживает в Киеве. В документе указано, что жилье площадью 66 квадратных метров ей бесплатно предоставляет Андрей Оленюк.

 
ForUm

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