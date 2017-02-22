Война против Украины становится этапом подготовки РФ к большой войне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на оперативном сборе руководящего состава Вооруженных сил Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Ключевым театром российской гибридной войны выступает Украина. Продолжается очередная опасная попытка переформатирования земель бывшей Российской империи. Не покорив наше государство, Кремль не может дальше успешно развивать свою экспансию. Беспрецедентное политическое давление, почти нескрываемая подрывная деятельность внутри государства, прямое финансирование радикальных политических организаций, безумная пропаганда, кибератаки, торговые и энергетические войны, блокада транзита – все эти средства дополняют военное вмешательство на востоке Украины», – отметил он.

Турчинов подчеркнул, что вооруженные силы и спецслужбы РФ превратили украинский Донбасс на полигон для испытания современных тактических приемов, новейшей военной техники, прежде всего средств связи, управления, разведки, РЭБ, подготовки офицеров тактического и оперативного звена. «Параллельно в Сирии РФ отрабатывает скоординированное использование сухопутной, воздушно-космической и военно-морской группировки», – заявил он.

«В современных условиях военная сила становится главным инструментом реализации неоимперской внешней политики России. Не буду повторять известные вам вещи, но на развертывание войск, их перевооружение и подготовку Россия сознательно выбрасывает огромные средства, пренебрегая потребностями экономического развития и решения острых социальных проблем. Война против Украины становится важным этапом подготовки РФ к большой войне и демонстрации претензии на глобальное лидерство и перераспределение влияния в мире», – отметил секретарь СНБО.

Турчинов также заявил, что, несмотря на санкции и экономические проблемы Российская Федерация еще долго будет оставаться источником военной агрессии, угроз безопасности и генератором нестабильности.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.