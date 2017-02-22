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Против президента Росси Владимира Путина и его окружения будет кейс в Гааге. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в интервью LIGA.net.

«Уверен, что будет кейс в Гааге, в криминальном суде. У меня в этом нет сомнений. Против должностных лиц высшего руководства Российской Федерации – против Путина и его окружения. Доказательств достаточно много, которые можно рассматривать именно в контексте военных преступлений», - сказал министр.

Но, по его словам, практика этого суда заключается в том, что он начинает мониторить такого рода конфликты, а к рассмотрению дел по сути приступает только после того, как завершится конфликт. «То есть должна закончиться хотя бы горячая фаза войны, как это было в Грузии», - отметил Петренко.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

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