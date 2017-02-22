Продюсером конкурсной части нынешнего «Евровидения» в Киеве стал Кристер Бйоркман (Christer Björkman), сообщает UA: Первый.

«Для него это уже не первый опыт такой работы на песенном конкурсе. Ранее Бйоркман был продюсером конкурсной части шоу «Евровидение-2013» в Мальме, а также занимался «Евровидением-2016» в Стокгольме», – отмечается в сообщении.

На «Евровидении-2017» Бйоркман будет отвечать за подготовку внешнего вида каждого конкурсного номера шоу.

Также к команде организаторов недавно присоединились коммерческий директор, ивент-менеджер и менеджер по вопросам безопасности. Коммерческий директор Лариса Коваль занималась организацией «Евро-2012», «Евровидения-2005», Детского Евровидения в 2009-м и 2013 годах, и национального отбора на «Евровидение-2016». Ивент-менеджер Кирилл Воронин работал над проведением Дней Европы в Украине и Молдове по заказу Представительства Европейского Союза в Украине. Директор по безопасности Олег Западнюк занимался организацией охраны безопасности во время проведения матчей футбольных турниров Кубка УЕФА в 2009-2012 годах и на «Евро-2012».

Напомним, 13 февраля исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

Замену им нашли через 72 часа.