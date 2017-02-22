В России созданы войска информационных операций, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой», — сказал Шойгу на заседании Госдумы, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, «пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной».

Во время учений «Кавказ-2016» впервые было отработано «информационное противоборство» с условным противником. К решению этих задач привлекались главное оперативное управление генштаба РФ, центры информационного противоборства в военных округах, войска информационных операций, радиоэлектронной борьбы, специалисты службы защиты государственной тайны.