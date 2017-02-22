также в разделеМир
Убийство брата Ким Чен Ына: в деле появились новые подозреваемые 30
Причину смерти Чуркина назовут через несколько недель 33
Алиев назначил свою жену первым вице-президентом 64
Пауэр прокомментировала смерть Чуркина 354
Трамп представил своего нового советника по нацбезопасности 68
СМИ узнали причину смерти Чуркина 477
В РФ ответили на обвинения в подготовке путча в Черногории 78
В Южном Судане официально объявили голод 37
Прокурор Черногории обвинил РФ в подготовке госпереворота 65
Продажи оружия в мире выросли до максимума со времен окончания холодной войны 29
Франция обвинила Россию в хакерских атаках на кандидата в президенты 1456
СМИ: Россия причастна к попытке переворота в Черногории 107
Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа 131
Испанскую принцессу оправдали по делу о мошенничестве 109
Цукерберг решил сменить формат Facebook 65
ООН будет расследовать военные преступления в Сирии 25
В Мюнхене открывается международная конференция по безопасности 29
Трамп: В мире – бардак 194

В России созданы войска информационных операций, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой», — сказал Шойгу на заседании Госдумы, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, «пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной».

Во время учений «Кавказ-2016» впервые было отработано «информационное противоборство» с условным противником. К решению этих задач привлекались главное оперативное управление генштаба РФ, центры информационного противоборства в военных округах, войска информационных операций, радиоэлектронной борьбы, специалисты службы защиты государственной тайны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Ботинки зимние