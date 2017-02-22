Президент России Владимир Путин отрицает факт существования Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на оперативном сборе руководящего состава Вооруженных сил Украины, сообщили ForUm’у в пресс-служба Главы государства.

«Для Путина границы с Украиной не существует вообще. Он не считает нас, украинцев, отдельной нацией, отдельным народом – то есть, отрицает сам факт существования Украины. О чем он неоднократно заявлял публично», - заявил Президент.

Порошенко в Мюнхене рассказал историю, как в ноябре прошлого года Путин принимал участие в церемонии награждения лауреатов премии географического общества.

«Где заканчивается граница России?» - спросил он у школьника-участника географических олимпиад. «Граница России заканчивается через Берингов пролив, граница с США», - ответил мальчик. Это был правильный ответ, но глава России вундеркинда таки подправил: «Слушай, границы России нигде не заканчиваются». Затем он сказал, что это шутка. По отношению к США и Берингову проливу, возможно, это и так. А в отношении нас – это более чем серьезно», – сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что такие заявления несут серьезную угрозу.

«Именно непризнанием отдельности некоторых европейских народов нацисты, - вспомним историю, - мотивировали оккупацию стран в 40-х годах. Именно непризнание права украинцев на самоопределение лежит сейчас и в основе российской политики в отношении Украины. Оснований считать, что эти основы, или как там у них называется, «скрепы», в ближайшее время дрогнут – у меня нет никаких», - сказал Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину.