Полиция поблагодарила участников Марша национального достоинства, в котором принимали участие около 7 тысяч человек, за мирный характер его проведения. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в эфире телеканала 112 Украина.

«Полиция благодарит участников (Марша национального достоинства. - Ред.) за мирный характер его проведения, ведь у нас не зафиксировано каких-либо существенных правонарушений, инцидентов не было», – сообщил спикер.

Также спикер сообщил, что полиция готова к возможным провокациям в Киеве.

«Мы проводим много оперативной работы для того, чтобы ожидания (провокаций. - Ред.) не оправдались. Готовимся по самому пессимистическому сценарию, потому что у нас плохой опыт 31 августа 2015 года, когда при отсутствии ограничительных мер произошла непоправимая трагедия, которая стоила жизни 4 гвардейцам и более 100 из них были ранены. Мы не хотим такого повтора. Обеспечиваем право мирного протеста всем, но с соблюдением определенных усиленных мер безопасности в тех случаях, если потребует ситуация», - сообщил Шевченко.

Как сообщал ForUm, сегодня, 22 февраля, в 11:00 в Киеве начался Марш национального достоинства, организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус».

Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, где провели митинг.

Полиция не зафиксировала во время акции грубых нарушений правопорядка.