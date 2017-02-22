также в разделеПротесты
Автомобилисты заблокировали дороги к границе с Польшей, Румынией и Словакией 362
Полиция: Марш достоинства прошел мирно 53
Марш национального достоинства в Киеве завершился 1513
Организаторы Марша национального достоинства озвучили требования к власти 281
Участники Марша национального достоинства митингуют под ВР 3105
На Институтской собираются участники Марша национального достоинства 315
Сторонники блокады Донбасса пришли под ВР 135
Под Кабмином снова митингуют автомобилисты, Нацгвардия усилила охрану 135
Автомобилисты продолжат блокировать въезды в Киев до 20:00 1272
В МВД заявляют, что въезды в Киев заблокировали из-за «ржавого автопарка» 194
Участники автоблокады митингуют под Кабмином 97
Полиция: Автомобильная блокада Киева проходит без грубых нарушений 1082
Протестующие освободили еще одну полосу на Одесской трассе 95
Блокада автомобилистов: на въездах в Киев подожгли покрышки 3376
Автомобилисты перекрыли въезды в Киев 583
Автомобилисты заблокировали движение по Грушевского 209
Митингующие разблокировали движение по Крещатику 50
Вкладчики «Михайловского» перекрыли Крещатик 121

Полиция поблагодарила участников Марша национального достоинства, в котором принимали участие около 7 тысяч человек, за мирный характер его проведения. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в эфире телеканала 112 Украина.

«Полиция благодарит участников (Марша национального достоинства. - Ред.) за мирный характер его проведения, ведь у нас не зафиксировано каких-либо существенных правонарушений, инцидентов не было», – сообщил спикер.

Также спикер сообщил, что полиция готова к возможным провокациям в Киеве.

«Мы проводим много оперативной работы для того, чтобы ожидания (провокаций. - Ред.) не оправдались. Готовимся по самому пессимистическому сценарию, потому что у нас плохой опыт 31 августа 2015 года,  когда при отсутствии  ограничительных мер произошла непоправимая трагедия, которая стоила жизни 4 гвардейцам и более 100 из них были ранены. Мы не хотим такого повтора. Обеспечиваем право мирного протеста всем, но с соблюдением определенных усиленных мер безопасности в тех случаях, если потребует ситуация», - сообщил Шевченко.

Как сообщал ForUm, сегодня, 22 февраля, в 11:00 в Киеве начался Марш национального достоинства, организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус».  

Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, где провели митинг.

Полиция не зафиксировала во время акции грубых нарушений правопорядка. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние