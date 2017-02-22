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В четверг, 23 февраля, в Киеве облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+6 градусов, днем +4...+12 градусов.

В Карпатах ночью осадки, местами сильные, днем дождь, температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +3...+8 градусов.

На севере Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+9 градусов.

В центре Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +4...+9 градусов.

На востоке облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Донецкой области днем местами порывы 25-29 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+9 градусов.

На юге Украины облачно, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Запорожской области днем местами 25-29 м/с. Температура воздуха ночью -1...+6 градусов, днем +6...+13 градусов, в Одесской и Николаевской областях +9...+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +8...+13 градусов.
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