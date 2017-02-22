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Следователем следственного отдела прокуратуры Винницкой области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно привлечения должностными лицами правоохранительных органов Могилев-Подольского района заведомо невиновного участника АТО к уголовной ответственности и нарушения его права на защиту, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сведения о данном производстве внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 372 и ч. 2 ст. 374 УК Украины.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного производства.

За совершенные уголовные преступления предусмотрены наказания в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Винницкой области дважды раненого защитника ДАП Николая Лаврика осудили за якобы кражу флага Украины.
ForUm

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