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В течение суток 22 февраля в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

ГосЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», – говорится в сообщении. 
ForUm

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