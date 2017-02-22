В течение суток 22 февраля в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

ГосЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», – говорится в сообщении.