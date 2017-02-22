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Запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время могут снять 23 февраля на очередной сессии Киевского городского совета. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

«Из-за напряженной ситуации в столице предварительно запланированную сессию отменили. Однако, до следующей сессии мы уже беседовали с Бродским (комиссия по торговле), и сошлись во мнении, что реализация алкогольных напитков под домами и в дальнейшем должна быть запрещена», – отметил он, сообщает «Вечерний Киев».

При этом Бондаренко подчеркнул, что метод, которым была запрещена ночная торговля в Киеве – незаконный.

Напомним, 22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Решение вступило в силу 12 октября.

20 декабря Административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета признала незаконным такле решение Киевского городского совета.
ForUm

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