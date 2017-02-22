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Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что значение деятельности российских спецслужб на Закарпатье преувеличено. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

«С удивлением узнал от председателя СБУ Василия Грицака о том, что среди политических проектов, которые финансирует Россия для дестабилизации ситуации в Украине, есть и некий «Закарпатский край» из Ужгорода», - заявил Москаль.  

По его словам, проверка установила, что такая общественная организация действительно зарегистрирована на Закарпатье в 2015 году.

«Возглавляет ее бывший прокурорский работник, который давно ушел на пенсию. За последние полтора года «Закарпатский край» провел несколько круглых столов «об экономике края», эффект от которых равен нулю. От себя ответственно заявляю – даже минимального влияния на ситуацию в области «Закарпатский край» не имеет, расшатать ситуацию здесь не способен», - заявил Москаль.

«Поэтому если российские спецслужбы возлагают какие-то надежды на подобные проекты, то они выбрасывают деньги на ветер, а цена их профессионализма не стоит и выеденного яйца!» - резюмировал глава ОГА.

Напомним, 21 февраля председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Россия финансирует создание политических проектов в Украине, которые поддерживают федерализацию. В частности, речь идет о таких региональных проектах, как «Закарпатский край», «Одесса порто-франко», «Социальное Запорожье», «Слобожанщина», «Общественный совет Днепропетровщины», «Бессарабская республика «Буджак», «Галичина».
ForUm

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