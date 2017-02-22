Народный депутат от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева заявила, что уволила своего помощника Юрия Житомирского, связи с ним нардеп сейчас не имеет. Об этом она рассказала в кулуарах Верховной Рады.

«Этим занимаются другие помощники. Я ему несколько раз звонила, он не отвечал. Другой связи с ним у меня нет. Согласно его (Житомирского. - Ред.) заявлению, он уже уволен», - отметила она.

При этом Бахтеева подчеркнула, что за те 16 дней, которые Житомирский с ней работал, он получит заработную плату порядка 8-10 тыс. грн.

Бахтеева заявляла, что Житомирский работал с ней чуть больше двух недель над законопроектами в комитетах. О другой его деятельность она не была информирована и не замечала за помощником пророссийских настроений, сообщает 112 Украина.

В свою очередь народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Геннадий Кривошея считает необходимым задержать и провести следственные действия в отношении своеего экс-помощника Житомирского. «В отношении помощника, от которого пошли эти обвинения, относительно записи, где он пытался взять деньги, если я зарегистрирую такую инициативу. Житомирский работал в «Депутатском контроле», летом он был уволен. Я не знаю, почему он (Житомирский. – Ред.) упомянул мое имя (Кривошея. – Ред.) в разговоре - это клевета. «Народный фронт» всегда выступает на защите интересов Украины. Я буду пытаться попасть в СБУ и я хочу, чтобы провели расследование. Я хочу, чтобы Житомирский был задержан и были проведены следственные действия. Это простая клевета», - заявил Кривошея.

Напомним, 21 февраля на совместном брифинге глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко заявили о том, что в Украине для дестабилизации ситуации были задействованы группы людей, среди которых есть помощники действующих народных депутатов.

Как заявил Грицак, среди подозреваемых есть Юрий Житомирский, помощник нардепов Геннадия Кривошеи («Народный фронт»), Дениса Силантьева («Радикальная партия») и Татьяны Бахтеевой («Оппозиционный блок»).

Однако, как указано на сайте «Посипаки», Житомирский - помощник на общественных началах нардепов Волынца, Силантьева, Кривошеи и Бидевки.

В прошлом Житомирский - депутат Калининского районного совета Донецка.