Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали за взяточничество председателя одного из сельсоветов Маневицкого района Волынской области.
По данным пресс-центра СБУ, чиновник требовал 15 тыс. гривен за передачу в долгосрочную аренду 30 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в местах залежей янтаря.
Оперативники спецслужбы задержали вымогателя в собственном доме во время получения взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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