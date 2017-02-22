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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали за взяточничество председателя одного из сельсоветов Маневицкого района Волынской области.

По данным пресс-центра СБУ, чиновник требовал 15 тыс. гривен за передачу в долгосрочную аренду 30 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в местах залежей янтаря.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя в собственном доме во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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