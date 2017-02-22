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В связи с оттепелью и снеготаянием 22-23 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«Ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) – формирование заторов льда с резким повышением уровней воды, в Турковском, Дрогобычском районах Львовской области, при этом возможно частичное затопление заводей, с/х угодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов», - говорится в сообщении.

22-24 февраля в связи с потеплением и выпадением осадков на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 1,0 м над уровнями.

Ожидается ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 0,5 – 1,0 м.

В результате снеготаяния и осадков на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м в нижних течениях Боржавы и на участке Тисы Великий Бичков – Вилок на 1,5-2,5 м над уровнями.

В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на заводь.

 
ForUm

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