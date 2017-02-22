Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Фортуна-банк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
ПАО «Фортуна-банк» отнесено к категории неплатежеспособных 26 января в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
Как информировал НБУ, 91% всех вкладчиков АО «Фортуна-банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.
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