Малайзийские следователи подозревают северокорейского дипломата в причастности к убийству брата лидера КНДР Ким Чон Нама. Еще один новый подозреваемый в деле – сотрудник северокорейской авиакомпании, сообщает Русская служба ВВС.

«Мы написали послу КНДР в Малайзии с тем, чтобы он позволил нам их обоих допросить. Мы надеемся, что корейское посольство будет сотрудничать и даст разрешение быстро. В ином случае мы будем вызывать их к себе», - заявил в среду глава национальной полиции страны Халид Абу Бакар.

Брат северокорейского лидера скончался 13 февраля, вскоре после того как в аэропорту Коала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом.

На кадрах камер наблюдения, показанных японским телеканалом Fuji TV, можно увидеть, как к человеку, напоминающему Ким Чон Нама, подходит женщина. В это время вторая, одетая в светлую кофту с надписью «LOL», подбегает к нему сзади и набрасывает платок.

Двух женщин с паспортами Индонезии и Вьетнама следователи задержали сразу.

Изначально следствие считало, что они могли стать жертвами жестокого розыгрыша, однако сейчас, заявил Бакар, нет никаких сомнений в том, что исполнительница убийства знала, что делала.

«Вы же видели видео, правда? Женщина побежала к туалету, держа руки перед собой. Она знала, что на руках что-то ядовитое, что их нужно срочно помыть», - сказал полицейский.

В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию. Исходя из последнего заявления следователей, количество подозреваемых увеличилось до девяти.

Ким Чон Нам был старшим братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Они приходились друг другу единокровными братьями: то есть у них был общий отец, но разные матери. Изначально он считался одним из наиболее вероятных преемников своего отца Ким Чен Ира. Однако в 2001 году между ними произошел конфликт – после того как Ким Чон Нам был задержан при попытке попасть в Японию по поддельному паспорту. С тех пор он жил на территории Китая и в других странах Азии. Власть унаследовал другой сын – Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года. Ким Чон Нам в прессе критиковал режим правления в КНДР и передачу власти в стране по наследству. Пхеньян требует от Малайзии вернуть тело Ким Чон Нама. Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что его страна не признает результатов вскрытия, проведенного малазийской стороной. Северная Корея считает, что Малайзия может попытаться скрыть факты о смерти Ким Чон Нама. Власти Малайзии заявляли, что после проведения всех экспертиз вернут тело, но не уточнили, передадут ли они его властям КНДР или близким Ким Чон Нама.



