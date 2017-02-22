Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал реформировать Совет безопасности ООН с целью устранения злоупотребления правом вето постоянными членами. Об этом он сказал, выступая на открытых дебатах в Совете безопасности ООН на министерском уровне на тему «Соблюдение международного мира и безопасности: конфликты в Европе», сообщает Радио Свобода.

«Совет безопасности должен быть способным давать действенный ответ на кровавые конфликты независимо от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совбеза», - сказал Климкин.

По его словам, в дальнейшем неприемлемо, чтобы пункт Устава ООН о том, что «сторона спора должна воздерживаться от голосования», «и дальше вопиющее пренебрегался».

«Крайне необходимо ввести четкие процедуры для надлежащего выполнения этой статьи», - подчеркнул Климкин.

В выступлении он обратил внимание на ряд конфликтов в Европе, вызванных действиями, по его словам, «одного государства», которое создает на континенте много «горячих точек», применяя стратегию: подтолкнуть к конфликту, принять в нем участие, поддержать его, а затем подорвать мирные усилия вместо посредничества в них.

«Если агрессия этого государства не прекратиться, каждый «замороженный конфликт» превратится в горячий, а государство-агрессор будет создавать новые угрозы и вызовы в стабильных местах», - говорится в выступлении Климкин.

Министр отметил, что для ООН проблема в том, что «архитектор этой стратегии сидит за этим столом как постоянный член Совета безопасности ООН». «Имея серьезную ответственность сохранять мир и безопасность, это государство – Россия – прибегла к нарушению документов, которые были разработаны как краеугольные камни мира – Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию», - обратил внимание Климкин.

«Во времена системного кризиса и геополитической неопределенности нам необходимы сильные институты, защищающие международный правопорядок. Только сильные институты, и в первую очередь Совет безопасности ООН, могут обеспечить международную безопасность», - подчеркнул глава МИД.

Он призвал ООН не избегать активного подхода к урегулированию и разрешению конфликтов. Но, сказал Климкин, «ООН сильная лишь настолько, насколько этого хотят ее члены». «Поэтому для того, чтобы ООН могла прибегнуть к необходимым действиям, она нуждается в поддержке и политической воле своих членов. Когда эта воля существует, ООН может сделать свою работу», - сказал министр иностранных дел Украины.

Украина, которая является сейчас непостоянным членом Совета безопасности ООН, в этом месяце председательствует в Совете безопасности.