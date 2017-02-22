Генеральная прокуратура Украины вызывает так называемого «главу» оккупированного Крыма Сергея Аксенова и бывшего «прокурора» Наталью Поклонскую для вручения нового подозрения 27 февраля в Киев.

Повестка опубликована на сайте ГПУ.

Согласно документу, они вызываются для вручения уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении, а также проведения следственных действий.

«В случае неявки без уважительных причин на подозреваемых может быть наложено денежное взыскание в размере до 1,6 тыс. гривен (0,5 размера минимальной зарплаты) или применен привод», - отметили в ГПУ.

Также неявка может быть основанием для начала специального (заочного) расследования в отношении подозреваемых.

Напомним, ранее ГПУ уже вызывала Аксенова и Поклонскую на допрос.