также в разделеОбщество
У известного украинского художника пропало более 100 картин 16
Цифровая телесеть Т2 – как посчитать телезрителей 33
ГосЧС предупреждает о подъеме уровня воды в реках на западе Украины 17
Украина просит ЕС помочь переоборудовать КПВВ в зоне АТО 33
СМИ: В Санкт-Петербурге разгромили «музей Новороссии» 67
Розенко о «покупке» трудового стажа: Давайте не будем смешить общество 102
ОБСЕ: Бои на Донбассе могут вернуться в «горячую стадию» 74
21 февраля. Картина дня 56
СБУ задержала военного, который планировал отвезти на Майдан 12 автоматов 338
Финальные сцены 45 оскароносных фильмов соединили в одном видео 29
СБУ провела обыски у украинцев, тесно контактирующих со спецслужбами РФ 89
Россия передаст Украине 12 заключенных из Крыма 26
Вятрович анонсировал компромисс по отмене советских праздников 108
Задержан «ДНРовец», следовавший в Украину в поисках работы 22
Кабмин выделил 150 миллионов, чтобы снизить риск инфарктов 20
Тука: Власть не собирается силой разгонять блокаду Донбасса 41
Афанасьев подал жалобу в КС России 53
Лидер «Белого молота» рассказал, что от него требовали похитители 94

Генеральная прокуратура Украины вызывает так называемого «главу» оккупированного Крыма Сергея Аксенова и бывшего «прокурора» Наталью Поклонскую для вручения нового подозрения 27 февраля в Киев. 

Повестка опубликована на сайте ГПУ.

Согласно документу, они вызываются для вручения уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении, а также проведения следственных действий.

«В случае неявки без уважительных причин на подозреваемых может быть наложено денежное взыскание в размере до 1,6 тыс. гривен (0,5 размера минимальной зарплаты) или применен привод», - отметили в ГПУ.

Также неявка может быть основанием для начала специального (заочного) расследования в отношении подозреваемых.

Напомним, ранее ГПУ уже вызывала Аксенова и Поклонскую на допрос.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние