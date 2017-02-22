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Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой содействовать техническому переоснащению контрольных пунктов въезда-выезда в районе АТО.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Обратились к европейским коллегам с просьбой оказать содействие в техническом переоборудовании для переоснащения КПВВ, что поможет ускорить пересечение гражданами линии разграничения и будет способствовать борьбе с коррупцией на пропускных пунктах», - написала она в Facebook.

Геращенко сообщила, что обсудила гуманитарную и ситуацию безопасности на Донбассе с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Христосом Стилианидесом.

«Это 5 визит еврокомиссара в Украину. Очень важно, что он посещает не только Киев, но и Восток Украины, в частности, на этот раз побывал в Майорске и Бахмуте, посмотрел работу КПВВ», - отметила она. 
ForUm

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