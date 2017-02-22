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Члены незаконных вооруженных формирований за сутки совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ обстреливали Широкино и Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. По Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

На донецком направлении НВФ из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке огонь вел и снайпер, по Авдеевке – танк.

На луганском направлении из 82 миллиметровых минометов обстреляли Катериновку и Новоалександровку, из гранатометов – Станицу  Луганскую.

Позже в штабе уточнили, что позиции украинских войск в Водяном были обстреляны с применением реактивных установок Град «П», 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов. Кроме того, из 122-мм артиллерии противник обстрелял позиции сил АТО в Широкино.

«В течение этих обстрелов российско-оккупационные войска выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из реактивных установок Град «П», семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин разного калибра», - заявили в штабе.
ForUm

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