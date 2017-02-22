В Санкт-Петербурге опечатан «музей» экспонатов так называемой «Новороссии». В сети появились фото погрома в зале, где ранее размещались стеллажи с экспонатами, тематика которых – незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Об этом сообщают Новости Донбасса.
На данный момент «музей» не работает.
Достоверно неизвестны причины беспорядка в «музее», однако, по сообщению его руководства, в конце января здесь произошел конфликт охранников с полицией. В правоохранителей стреляли после того, как те пустили в помещение слезоточивый газ. Все охранники «музея» были задержаны, троих потом отпустили, один остается под стражей, сообщает «Московский комсомолец».
После случившегося следователи провели обыски в самом «музее», в квартирах его руководства.
По данным издания, владелица подвала, где расположен «музей», грозится его выселить. Директор «музея» Герман Владимиров заявил, что некоторые экспонаты не могут переехать. В пример он привел несущую колонну, на которой члены НВФ оставляют свои автографы.
Напомним, «музей» открылся в Петербурге 9 мая 2015 года. Движение активно поддерживает действия НВФ на Донбассе. Также в рядах незаконных вооруженных формирований ранее были замечены сторонники «Другой России». Герман Владимиров возглавляет некоммерческую организацию «Мир войны», которая занимается отправкой гуманитарной помощи на Донбасс.
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