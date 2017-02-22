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Расследование причины смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина может занять несколько недель. Об этом заявила представитель Управления главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка Джули Болсер, сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что медицинские эксперты, которые провели вскрытие тела Чуркина, заявили, что для установления причин его смерти необходимо проведение дополнительных анализов и на это могут потребоваться недели. Болсер сообщала, что медицинское дело Чуркина в управление передала больница.

«Это различается в каждом конкретном случае, но в целом, это вопрос нескольких недель. Это не вопрос нескольких дней», — заявила Болсер, отвечая на вопрос о сроках дополнительного рассмотрения медицинского дела Чуркина.

Она подчеркнула, что дополнительное расследование для определения причины смерти — это обычная практика, сюда не следует вкладывать какой-то особый смысл.

«Это обычная процедура, и было бы опрометчиво делать из этого какие-либо конкретные выводы», — отметила Болсер. Она пояснила, что обычно в дополнительные процедуры входят гистологические и токсикологические анализы, а также взятие образцов ткани.

Напомним, Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия.

По данным СМИ, постпред РФ при ООН  умер  из-за проблем с сердцем

 

 
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