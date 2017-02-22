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Инициатива о покупке недостающего трудового стажа для выхода на пенсию необоснованна и нереалистична. Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сказал в эфире телеканала NewsOne, передают Українські Новини.

«Я не против блестящих гениальных идей, но давайте не будем смешить общество. Опять-таки каждая тема должна быть обоснована, каждая идея должна быть обработана и продискутирована. Я за то, чтобы не втюхивать людям научную фантастику», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что данная идея не имеет экономического обоснования.

Ранее Розенко заявлял, что выступает за возможность получения пенсии работающими пенсионерами.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева выступает за возможность покупки недостающего трудового стажа и выплату пенсий только неработающим пенсионерам.

По данным СМИ, МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.

Вице-премьер-министр Розенко заявил, что действующее правительство и действующая власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

 
ForUm

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