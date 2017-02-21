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Народный депутат Украины Андрей Артеменко утверждает, что придет на вызов к следователю и даст все объяснения по делу о государственной измене.

«Позиция Юрия Витальевича (Луценко. - Ред) – это команда с Банковой подавлять любое инакомыслие в нашей стране. Человек не имеет права на собственное мнение. Это тотальный авторитаризм. Я обязательно приду по вызову следователя и дам все объяснения», - сказал Артеменко в эфире телеканала 112 Украина.

Нардеп считает, что если его смогут посадить за госизмену, то в тюрьму должны попасть все государственные деятели страны.

«Если меня посадят за государственную измену, тогда все государственные деятели, которые есть в стране, должны пройти через тюрьму. Это доказывает то, что сейчас происходит именно со мной», - добавил Артеменко.

Как сообщал ForUm, прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против народного депутата Андрея Артеменко по статье государственная измена.

Ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля «Радикальная партия» исключила Артеменко из состава фракции.
ForUm

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