также в разделеПолитика
Артеменко пообещал придти на вызов к следователю 22
Янукович уверят, что не просил вводить войска в Украину 40
США не собираются идти на сближение с РФ за счет Украины 39
ВАСУ отказался вернуть неприкосновенность Онищенко 21
СБ ООН по предложению Украины почтил минутой молчания Чуркина 63
В Вене задержали Фирташа 196
СБУ: Спецслужбы РФ лоббируют законопроекты о статусе русского языка 26
Луценко: Помощники ряда нардепов участвовали в финансируемых РФ акциях 62
Луценко не исключил, что будет просить о снятии с Артеменко неприкосновенности 26
Парубий призвал нардепов не прогуливать заседания и пригрозил перевыборами 31
СБУ выявила сеть политических проектов, финансируемых РФ 95
СБУ: Спецслужбы РФ раздувают протестную активность в Украине 128
Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США 126
Против автора плана по аренде Крыма возбудили дело 168
Порошенко требует наказать Россию за признание паспортов ОРДЛО 298
МИД Украины отрицает блокирование заявления СБ ООН о смерти Чуркина 229
Гройсман об энергетической блокаде: Мы и этот кризис выдержим 95
В РФ заявили, что Украина заблокировала заявление в СБ ООН по Чуркину 915

Украина не признает так называемый «конституционный референдум», который состоялся 20 февраля на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики и считает его нелегитимным. Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Марьяны Бецы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Референдум» является нарушением Конституции Азербайджанской Республики и международного права и не имеет правовых последствий», – отметила она.

По словам Бецы, позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах.

Напомним, 20 февраля в Нагорном Карабахе прошел «референдум» о переименовании непризнанной республики. Согласно сообщениям, теперь непризнанная «Нагорно-Карабахская республика» сменит название на республику Арцах. За это якобы проголосовали 80% участников «референдума». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние