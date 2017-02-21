Украина не признает так называемый «конституционный референдум», который состоялся 20 февраля на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики и считает его нелегитимным. Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Марьяны Бецы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Референдум» является нарушением Конституции Азербайджанской Республики и международного права и не имеет правовых последствий», – отметила она.

По словам Бецы, позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах.

Напомним, 20 февраля в Нагорном Карабахе прошел «референдум» о переименовании непризнанной республики. Согласно сообщениям, теперь непризнанная «Нагорно-Карабахская республика» сменит название на республику Арцах. За это якобы проголосовали 80% участников «референдума».