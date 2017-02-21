Нынешняя администрация США до сих пор рассматривает возможность усиления взаимодействия с Россией, однако считает неприемлемым делать это за счет удовлетворения Москвой собственных геополитических интересов и агрессии против других стран, прежде всего Украины.

С таким заявлением выступила во вторник на заседании Совбеза ООН по вопросам конфликтов в Европе постоянный представитель США при Организации Никки Хейли, сообщает Укринформ.

«США считают возможным улучшить отношения с Россией. В конце концов, мы боремся с общими угрозами, но более тесное взаимодействие с Россией невозможно за счет безопасности наших европейских друзей и союзников», - заявила постоянный представитель Соединенных Штатов.

Именно поэтому, подчеркнула она, США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. «Именно по этой причине мы продолжаем призывать Россию продемонстрировать приверженность миру за счет полного выполнения обязательств по Минским договоренностям и прекратить оккупацию Крыма», - заявила американский дипломат.

Она подчеркнула, что Америка продолжает стоять вместе с народом Украины. «Россия пыталась помешать изменениям, которых требовал (на Майдане. – Ред.) украинский народ. Россия оккупировала Крым и попыталась аннексировать часть территории Украины. Эти действия Соединенные Штаты не признают», - заявила Хейли.

Как она подчеркнула, Россия вооружала, финансировала сепаратистов на востоке Украины. «Разрушения в населенном пункте Авдеевка показывают последствия вмешательства России в Украину. Признание Россией и выдача паспортов и других незаконных документов сепаратистам, поддерживаемым Россией в Луганске и Донецке, – это еще один вызов усилиям по поддержанию мира на востоке Украины», – отметила американский дипломат.

Она акцентировала, что «США и ЕС едины в подходе (относительно осуждения агрессии РФ в Украине – ред.) и будут сохранять санкции, пока Москва не выполнит в полной мере свои обязательства по Минским соглашениям».

Хейли подчеркнула, что санкции, связанные с Крымом, также будут сохраняться, пока Украина не возобновит контроль над полуостровом.

Напомним, Президент Петр Порошенко считает, что признание Россией так называемых паспортов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» нуждается в усилении санкций.