Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций по предложению постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко почтили минутой молчания память постоянного представителя Российской Федерации Виталия Чуркина.

Такое предложение он озвучил, открывая заседание Совбеза ООН, касающееся нерешенных конфликтов в Европе.

«Дорогие коллеги, как вы знаете, вчера Совет принял заявление для прессы в связи со смертью постоянного представителя Российской Федерации в ООН. Как президент Совета безопасности, я предлагаю почтить минутой молчания память посла Виталия Чуркина», - сказал Ельченко, сообщает УНИАН.

После минуты молчания представитель российской делегации сказал, что российские дипломаты «благодарны за теплые слова и выражение соболезнований в связи с невосполнимой утратой, которую понесла Россия».

Затем свои соболезнования выразили другие члены Совета безопасности.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину.

В свою очередь пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца пояснила, что российская делегация хотела, чтобы Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти Чуркина, однако в итоге Совбез ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы.

Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля.