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Высший административный суд признал законным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщила главный специалист отдела информационно-коммуникационной деятельности ВАСУ Галина Гаевская.

«Был иск Онищенко Александра Романовича в Верховную Раду о признании противоправными действий и отмены постановлений. Высший административный суд 20 февраля отказал в иске», - сказала она, сообщает Укринформ.

По словам Гаевской, депутат просил суд признать незаконными и отменить постановление парламента о снятии с него неприкосновенности, предоставлении согласия на его задержание и арест.

Напомним, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

2 декабря Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко  государственной измены.

В этот же день он заявил о передаче США материалов, компрометирующих Порошенко и его окружение. 
ForUm

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