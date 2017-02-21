Спикер парламента Андрей Парубий призывает парламентариев прекратить прогуливать пленарные заседания. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, спикер заявил в начале вечернего заседания Верховной Рады.

По его словам, если бы три года назад кто-то сказал, что в парламенте «будет более 300 депутатов, которые поддерживают проукраинское, проеевропейское направление и, что он не сможет работать из-за отсутствия дисциплины, никто бы не поверил».

«И никто бы не представил, что такое возможно. Я говорил и подчеркиваю – это просто подло, когда во время сессии вас нет на рабочих местах. Это предательство перед теми ребятами, которые на передовой. Это то же самое, если бы они во время боевых действий взяли автоматы и пошли и сказали: «У нас есть более важные дела». Я говорил, если этот парламент что-то погубит, то это не политический кризис. Это полное отсутствие ответственности и дисциплины. И потом будете бегать по округам и искать деньги на предвыборную кампанию и стоять в очередь в списках на то, как получить места», - заявил спикер.

Он подчеркнул, что его полномочия относительно депутатов очень ограничены. И призвал глав фракций провести заседания и обсудить сложившую ситуацию.

«Я призываю… Я это говорил неоднократно – провести фракции, провести внутри очень серьезную дискуссию относительно того, как нам работать», - подчеркнул он.

«Хотите на досрочные выборы – делайте политические заявления… Будем выбирать тех депутатов, которые способны и могут полноценно работать в зале. Хотите работать - нужно работать, приходить на рабочие места и вести себя так, как ведут себя наши бойцы на передовой. Коллеги, это не простые слова. Это реальная проблема, которая сегодня есть в зале. Проблема всего парламента, всех нас», - резюмировал он.

Следует отметить, что перед открытием вечернего заседания на табло в сессионном зале было показано, что в зале зарегистрировались 344 народных депутата, однако многие рабочие места нардепов пустовали.