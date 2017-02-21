Министр финансов Александр Данилюк настаивает на том, чтобы Служба финансовых расследований (финансовая полиция), которая должна заменить налоговую милицию и расследовать все экономические преступления против государства, подчинялась его ведомству.



Об этом Данилюк заявил в ходе обсуждения правительственного законопроекта о создании соответствующей службы, передает УНИАН.

По словам министра, есть несколько вариантов, кому может подчиняться финансовая полиция – Министерство внутренних дел, Минфин и Государственная фискальная служба. «Мне кажется, что сейчас в Министерстве внутренних дел это не актуально, так как идет речь о том, что необходимо отходить от силовых подходов. Я отстаиваю идею, что эта служба должна подчиняться Минфину», - сказал министр, ответив, что в украинских реалиях служба не может подчиняться ГФС.



По его словам, согласно законопроекту, планируется, что у новосозданного органа будет 7 территориальных управлений и не более 3,5 тысяч сотрудников.

При этом министр напомнил, что сейчас в налоговой милиции работает 4,7 тысячи человек.

Данилюк сообщил, что сотрудники полиции будут проходить проверку на полиграфе.

Напомним, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк предложил не исправлять техническую ошибку Верховной Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции.