также в разделеЭкономика
Гройсман поручил создать биржу по торговле углем 21
В Украине стало меньше безработных 57
Из-за блокады два завода Ахметова останавливают работу 1269
ЕС готов выступить третьей стороной в споре Украины и РФ в ВТО 63
Обслуживание госдолга за год обошлось Украине в 96 миллиардов 57
Максим Мартынюк: Взвешенный запуск рынка земли станет драйвером развития сельских территорий 6234
Украинские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии 71
НБУ: Блокада Донбасса может обвалить курс гривни 188
Из-за подорожания электроэнергии пересчитают размеры субсидий 244
Экс-замглавы НБУ назначен представителем Украины в МВФ 47
Кубив: В этом году значительных колебаний курса гривни не будет 47
В НБУ рассказали, кто может запретить российские банки в Украине 149
Кабмин планирует сократить потребление антрацита до 6 миллионов тонн 53
Розенко: Катастрофы от повышения минималки не случилось 64
Минюст намерен отменить более 100 регуляторных актов 57
Насалик: Ситуация с углем – не критична 98
Гройсман: В меморандуме с МВФ нет ни слова о повышении пенсионного возраста 59
ГФС проверит всех закрывшихся после изменений по единому налогу ФЛП 266

Министр финансов Александр Данилюк настаивает на том, чтобы Служба финансовых расследований (финансовая полиция), которая должна заменить налоговую милицию и расследовать все экономические преступления против государства, подчинялась его ведомству.

Об этом Данилюк заявил в ходе обсуждения правительственного законопроекта о создании соответствующей службы, передает УНИАН.

По словам министра, есть несколько вариантов, кому может подчиняться финансовая полиция – Министерство внутренних дел, Минфин и Государственная фискальная служба. «Мне кажется, что сейчас в Министерстве внутренних дел это не актуально, так как идет речь о том, что необходимо отходить от силовых подходов. Я отстаиваю идею, что эта служба должна подчиняться Минфину», - сказал министр, ответив, что в украинских реалиях служба не может подчиняться ГФС.


По его словам, согласно законопроекту, планируется, что у новосозданного органа будет 7 территориальных управлений и не более 3,5 тысяч сотрудников.

При этом министр напомнил, что сейчас в налоговой милиции работает 4,7 тысячи человек.

Данилюк сообщил, что сотрудники полиции будут проходить проверку на полиграфе.

Напомним, ранее  министр финансов Украины Александр Данилюк предложил не исправлять техническую ошибку Верховной Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Ботинки зимние