Со второй половины вторника, 21 февраля, ограничение движения большегрузного автотранспорта по трассе «Киев - Чоп» снято. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

«Автодорожная техника расчистила проблемные участки дороги от снега и слякоти, а спасательные тягачи разблокировали проезд на серпантине у села Залужье и на подъеме у села Пестрялово Мукачевского района», - отметил Москаль.

Кроме того, по его словам, разблокировано движение фур на окружной Ужгородской трассе, ведущей к грузовому терминалу МПП «Ужгород - Вишне Немецкое» на украинско-словацкой границе.

Поскольку интенсивный снегопад прекратился, автодорога более или менее чистая от снега, принято решение разблокировать движение грузовиков по всей территории Закарпатья. Проезд через четыре перевала на административной границе области свободный для любого автомобильного транспорта.

Напомним, ограничения движения были введены утром 21 февраля из-за непогоды.