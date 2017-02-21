также в разделеОбщество
Задержан «ДНРовец», следовавший в Украину в поисках работы 2
Кабмин выделил 150 миллионов, чтобы снизить риск инфарктов 2
Тука: Власть не собирается силой разгонять блокаду Донбасса 13
Афанасьев подал жалобу в КС России 12
Лидер «Белого молота» рассказал, что от него требовали похитители 25
Балчуну сделали операцию 25
Грицак: Люди имеют право на протест, но дестабилизации мы не допустим 32
Омелян просит крупную премию для главы «Укравтодора» 42
Отключенным за долги домам Херсона обещают дать тепло до конца дня 18
Чубаров сообщил о массовом задержании в Крыму крымских татар 30
Киберполиция просит сообщать о «группах смерти» в соцсетях 28
СБУ разоблачила схему легализации россиян в Украине 84
Грицак поручил разыскать лидера «Белого молота» 177
Вспышки АЧС зафиксированы в пяти областях Украины 106
Рада постановила популяризировать Героев Украины и военных 61
Кабмин выделил одноразовую матпомощь майдановцам 37
В СБУ открестились от задержания главы «Белого молота» 45
В Ривном ограбили журналистов «1+1» 33

Со второй половины вторника, 21 февраля, ограничение движения большегрузного автотранспорта по трассе «Киев - Чоп» снято. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

«Автодорожная техника расчистила проблемные участки дороги от снега и слякоти, а спасательные тягачи разблокировали проезд на серпантине у села Залужье и на подъеме у села Пестрялово Мукачевского района», - отметил Москаль.

Кроме того, по его словам, разблокировано движение фур на окружной Ужгородской трассе, ведущей к грузовому терминалу МПП «Ужгород - Вишне Немецкое» на украинско-словацкой границе.

Поскольку интенсивный снегопад прекратился, автодорога более или менее чистая от снега, принято решение разблокировать движение грузовиков по всей территории Закарпатья. Проезд через четыре перевала на административной границе области свободный для любого автомобильного транспорта.

Напомним, ограничения движения были введены утром 21 февраля из-за непогоды.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние