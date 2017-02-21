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Финальные сцены из картин, получивших премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за последние почти 50 лет, соединили в одном видео.

Ролик опубликован на сайте Vimeo.

Каждое десятилетие представлено несколькими выдающимися картинами. 

Так, 1970-е годы представлены лентами «Крестный отец», «Афера» и «Охотник на оленей». В 1980-е годы лучшими были признаны фильмы «Амадей», «Из Африки», «Человек дождя», в 1990-е – «Молчание ягнят», «Список Шиндлера», «Форрест Гамп» и «Титаник».

В 2000-х годах премию получили «Гладиатор», «Чикаго», «Миллионер из трущоб». В 2010-х лауреатами становились «Король говорит», «Артист», «12 лет рабства», «В центре внимания».

Музыкальным треком к видеоряду стала композиция The Middle of the World Николаса Брителла из фильма «Лунный свет».
ForUm

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