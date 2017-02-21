В Соломенском районе столицы в результате разбойного нападения неизвестные похитили из автомобиля сотрудников одного из предприятий более миллиона гривен, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Предварительно установлено, при выезде с территории автомобиль, в котором двое сотрудников перевозили более миллиона гривен, «подрезала» иномарка, из которой выбежали четверо мужчин в черной одежде и масках.

По данным полиции, неизвестные брызнули жидкостью из газового баллончика в лицо водителю и пассажиру, и забрали с заднего сиденья машины пакет с деньгами. Сотрудники произвели несколько выстрелов из травматического оружия в сторону нападавших, однако остановить их не смогли. Злоумышленники сели в свой автомобиль и скрылись с места происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Собранные доказательства отправлены на экспертизу. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.