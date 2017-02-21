Сотрудники Службы безопасности Украины провели более 20 обысков у украинцев, находящихся в тесном контакте с представителем российских спецслужб.



Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

«Недавно Служба перехватила разговоры официального представителя (в 2015 году он таким был) так называемого «министерства иностранных дел» «ДНР» Константина Долгова с представителем российских спецслужб Александром Чулиндиным», - приводит слова Грицака УНИАН.

Он рассказал, что Долгов родился в Донецке, до 2014 года проживал в Харькове, активист «Антимайдана», в 2014 году был задержан за поджоги банкоматов. Сейчас он в розыске и находится в «ДНР».

«К сожалению, мы знаем, что в Украине есть целая куча граждан, которые занимают определенные должности и почему-то находятся в очень тесном контакте с гражданином Чулиндиным в Москве, и которые за короткий период времени имеют по 150 соединений с этим московским абонентом», - добавил Грицак.

«Я думаю, что эти граждане сейчас сильно занервничают, но мы обязательно поговорим со всеми. Первые более 20 обысков мы провели уже вчера, и есть первые результаты, и мы чуть позже их обнародуем», - анонсировал глава СБУ.

Напомним, Грицак также заявил, что СБУ разоблачила ряд организаций, созданных и финансируемых спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в Украине.