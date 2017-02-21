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Институт национальной памяти Украины к маю предложит парламенту компромиссный проект Закона «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях». Об этом в интервью ЛІГА.net заявил глава (ИНП) Владимир Вятрович.

«Этот проект вынесен на обсуждение, и то, что проходит дискуссия - это хорошо. Нам уже сотни писем пришло - и с осуждением и угрозами, и с предложениями. Мы учтем рациональные и разумные предложения и конструктивную критику и к началу мая предложим парламенту компромиссный взвешенный проект. Ведь речь идет не только об обычных выходных днях - а о маркерах тоталитарной пропаганды, пусть уже не в топонимах, но в нашем распорядке года», - отметил он.

Вятрович пообещал сделать наработки по данному вопросу в апреле. «Хотел бы надеяться, что уже в 2017-м традиция «дня солидарности трудящихся всех стран» уйдет в прошлое», - сказал он.

Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти предложил упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представил для общественного обсуждения разработанный им проект Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях».
ForUm

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