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Теплоснабжение в отключенных от отопления домах в Херсоне будет возобновлено до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.   

Сегодня во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС были достигнуты договоренности о погашении задолженности МКП «Херсонтеплоэнерго» перед ОАО «Херсонгаз».

«Гражданам разрешено платить тепло в рассрочку, в результате чего компании, поставляющие тепло и газ, теряют половину средств. Такое несоответствие в законодательстве и вызывает долги», - отметил начальник отдела по вопросам гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко.

В результате принудительного отключения работниками ПАО «Херсонгаз» 10-ти котельных «Херсонтеплоэнерго» без отопления в Херсоне остались 24 дома, 2 детских сада, 4 школы, шахматно-шашечный клуб, Херсонский городской центр научно-технического творчества и 2 поликлиники.

 

 
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