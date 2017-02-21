Теплоснабжение в отключенных от отопления домах в Херсоне будет возобновлено до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС были достигнуты договоренности о погашении задолженности МКП «Херсонтеплоэнерго» перед ОАО «Херсонгаз».

«Гражданам разрешено платить тепло в рассрочку, в результате чего компании, поставляющие тепло и газ, теряют половину средств. Такое несоответствие в законодательстве и вызывает долги», - отметил начальник отдела по вопросам гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко.

В результате принудительного отключения работниками ПАО «Херсонгаз» 10-ти котельных «Херсонтеплоэнерго» без отопления в Херсоне остались 24 дома, 2 детских сада, 4 школы, шахматно-шашечный клуб, Херсонский городской центр научно-технического творчества и 2 поликлиники.