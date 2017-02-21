Служба безопасности Украины не допустит дестабилизации ситуации в Украине, в том числе свободного передвижения вооруженных людей. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Люди имеют право на протестную деятельность и высказывание недовольства тем или иным процессом, который, по их мнению, проходит в государстве. Но мы не должны допустить дестабилизации», – отметил он, сообщает 112 Украина.

Грицак подчеркнули, что правоохранители не должны допустить передвижения в городах и селах людей с оружием. «Мы не имеем права допустить, чтобы женщина с ребенком боялась выйти на улицу. Я убежден, что мы будем делать все для того, чтобы этого не произошло. Это однозначно», – заявил глава СБУ.

Напомним, в центре Киева третий день под ряд проходят массовые акции.

В понедельник, 20 февраля, столичные полицейские изъяли на Крещатике у одного мужчины штык-нож, у другого – охотничий нож.

Ранее полицейские изъяли у киевлянина гранату.

21 февраля несовершеннолетний пытался пронести в правительственный квартал петарды и взрывпакет.