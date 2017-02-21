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По факту стрельбы в Кропивницком открыто дело по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 покушение на убийство, сообщает отдел коммуникации облполиции.

«Сегодня, 21 февраля, около 09:30 в одном из районов областного центра житель Кропивницкого во время встречи с тремя неизвестными получил огнестрельное и ножевое ранение», - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

При осмотре автомобиля задержанных было изъято две единицы оружия – охотничий карабин и помповое ружье.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков назвал стрельбу местными разборками и заявил, что подозреваемые были задержаны в течение 6 минут.
ForUm

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