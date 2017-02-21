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Российская сторона 3 марта должна передать Украине 12 украинцев, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях на территории АР Крым и были незаконно вывезены на территорию РФ. Об этом на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

«Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию», – отметил он.

Петухов уточнил, что это не политзаключенные. «Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они как все граждане Украины имеют право вернуться на территорию Украины», – подчеркнул замминистра.

«Сейчас передача запланирована на 3 марта. Мы дополнительно сообщим, когда наши граждане будут на нашей территории», – заявил он.

Напомним, в конце января Министерство юстиции России сообщило о полученном согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в оккупированном Крыму.
ForUm

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