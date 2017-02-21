В Украине около 13 тысяч детей среднего и старшего школьного возраста зарегистрированы в социальных группах, которые подталкивают их к суицидальным настроениям. Об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, в Киеве с января прошлого года в учебных заведениях с привлечением профессиональных психологов проводятся профилактические беседы – как с детьми, так и с их родителями.

«Как известно, в Украину пришли определенные социальные группы, которые подталкивают детей к суицидальным намерениям. Мы столкнулись с хорошо подготовленной организацией, с оперативной сменой серверов, а также с серверами, которые размещены за пределами Украины», - отметил руководитель аппарата КГГА.

Сегодня Департамент киберполиции работает в тесном сотрудничестве с городскими службами.

«Специалисты проинструктированы и готовы предоставить любую помощь в решении таких проблем, однако ни полиция, ни школа не может заменить детям родителей: раннее выявление подобных ситуаций зависит исключительно от них», - сказал Бондаренко.

«Хочу обратить ваше внимание на эту проблему, прежде всего, как отец. Я очень прошу родителей сегодня проявить особую бдительность и при любых подозрениях на участие детей в подобных группах проводить с ними профилактические беседы дома, а также обращаться к специалистам психологических и социальных служб, медиков и педагогов. К сожалению, минувшие выходные показали, что это не пустая угроза, однако мы убеждены в том, что есть возможность предотвратить любой критической ситуации при оперативном реагировании и работе на опережение», - подчеркнул Бондаренко.

При обнаружении «групп смерти» Департамент киберполиции просит сообщать по телефону горячей линии (044) 374 37 21 (с 8:45 до 19:30 в рабочие дни) или обращаться к администрации социальной сети, в которой была обнаружена группа.

Напомним, киевские полицейские спасли 15-летнюю девочку от самоубийства, которая была участницей так называемых «групп смерти» в социальных сетях.