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Сотрудники Службы безопасности разоблачили на Закарпатье механизм незаконной легализации российских граждан в Украине через фиктивное трудоустройство. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.    

«Правоохранители обнаружили гражданина России, который в Ужгороде оформил юридическую контору на подставных лиц. Фиктивно трудоустроившись в ней, уроженец Уфы делился собственным опытом «легализации» с другими иностранцами и лицами без гражданства», - говорится в сообщении.

Гражданин РФ имел официальное разрешение на кратковременное пребывание в Украине, но значительно превысил этот срок. Государственным учреждениям, уполномоченным продлить срок законного пребывания в нашей стране, он предоставил ложную информацию о себе, в частности о якобы его преследовании в России.

Сотрудники СБУ также установили, что на самом деле этот иностранец намеревался обратиться в суд, чтобы вернуть российскому «Сбербанку» якобы долги граждан Украины.

На основании материалов СБУ Ужгородский горрайонный суд принял постановление о выдворении гражданина РФ за нарушение правил пребывания в Украине. Иностранцу также запрещен въезд в Украину на три года. 
ForUm

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