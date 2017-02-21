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Верховная Рада поддержала проект постановления о чествовании Героев Украины и информировании украинцев о подвигах военных.

Как сообщает корреспондент ForUm’а, за соответствующий документ №6045 проголосовали 256 народных депутатов.

Документом предполагается, что Министерство образования и науки Украины должно рекомендовать общеобразовательным и высшим учебным заведениям всех типов и форм собственности обустроить и систематически обновлять на территории своих помещений информационно-мемориальные стенды о Героях Украины и их подвигах в ходе защиты Украины от вооруженной агрессии.

Органам местного самоуправления, в свою очередь, рекомендуется обеспечить информирование жителей соответствующих территорий о Героях Украины – участниках АТО, которые являются уроженцами этих территорий путем публикации информации о них в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления. А также путем переименования улиц и наименований учебных заведений в населенных пунктах, в которых проживали (проживают) Герои Украины в их честь, установления мемориальных досок и памятных знаков в местах их проживания.
Мария Пастернак, ForUm

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