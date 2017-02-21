Кабмин выделил 113 778,35 тыс. грн для выплаты единовременного пособия семьям погибших и пострадавшим участникам Революции Достоинства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.
Согласно решению, 113 778,35 тыс. грн одноразовой помощи включают:
34 819,6 тыс. грн для выплаты единовременного пособия семьям погибших участников революции;
29 838,4 тыс. грн для выплаты одноразовой денежной помощи героям, которые получили тяжелые телесные повреждения;
20 592,35 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи лицам, получившим телесные повреждения средней тяжести;
28 528,0 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи лицам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания.
Денежные средства для помощи семьям будут выделены Министерством социальной политики из резервного фонда госбюджета.
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим в ходе Евромайдана гражданам статуса участника боевых действий, а также статуса инвалида войны гражданам, получившим инвалидность из-за ранения в зоне проведения антитеррористической операции.
21 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий пострадавшим во время Революции Достоинства.
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