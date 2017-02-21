На парковке бизнесцентра на улице Данила Галицкого в Ривном неизвестный похитил из автомобиля Ford Fusion видеотехнику.

По данным пресс-службы Главного управления Нацполиции в Ривненской области, о происшествии сообщила 27-летняя корреспондентка одного из телеканалов 20 февраля, около 16:00.

На месте происшествия полицейские установили, что неизвестный из запертой машины похитил видеокамеру, штатив и другое оборудование съемочной группы центрального телеканала.

Оперативники устанавливают все обстоятельства кражи и личность злоумышленника.

По данным СМИ, пострадавшие – журналисты телеканала «1+1».