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Сотрудник ГосЧС Дмитрий Тритейкин, получивший ранение в Авдеевке в начале февраля, скончался в больнице. Об этом сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин.

«Только что получил очень печальное известие – умер в больнице им. Мечникова в Днепре наш герой, Дмитрий Тритейкин, который во время обстрела Авдеевки получил тяжелое ранение в живот», - написал он в Facebook.

Напомним, начальник отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Авдеевки Дмитрий Тритейкин получил тяжелое ранение 2 февраля в результате массированного обстрела боевиками школы № 2, где осуществлялась разгрузка гуманитарной помощи. В результате обстрела также погиб водитель оперативно-спасательного автомобиля ГосЧС. 

 
ForUm

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