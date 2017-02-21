Сотрудник ГосЧС Дмитрий Тритейкин, получивший ранение в Авдеевке в начале февраля, скончался в больнице. Об этом сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин.

«Только что получил очень печальное известие – умер в больнице им. Мечникова в Днепре наш герой, Дмитрий Тритейкин, который во время обстрела Авдеевки получил тяжелое ранение в живот», - написал он в Facebook.

Напомним, начальник отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Авдеевки Дмитрий Тритейкин получил тяжелое ранение 2 февраля в результате массированного обстрела боевиками школы № 2, где осуществлялась разгрузка гуманитарной помощи. В результате обстрела также погиб водитель оперативно-спасательного автомобиля ГосЧС.