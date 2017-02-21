Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана. Распоряжение об этом подписал глава государства Ильхам Алиев.
«Руководствуясь частью первой статьи 1031 Конституции Азербайджана, постановляю: назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву первым вице-президентом Азербайджанской Республики», - говорится в распоряжении, сообщает ТАСС.
Должность первого вице-президента и двух вице-президентов Азербайджана введена в результате изменений в конституцию страны, принятых по результатам референдума, состоявшегося в Азербайджане 26 сентября прошлого года. Согласно изменению, в случае неспособности президента выполнять свои полномочия они переходят к первому вице-президенту.
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