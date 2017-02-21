также в разделеСтолица
КГГА: Киеву хватит угля до конца отопительного сезона 34
Полиция завершила расследование обрушения дома на Хмельницкого 22
Полиция нашла ножи у двух парней на Крещатике 41
На Крещатике задержали парня с гранатой 44
Столкновения в центре Киева: против 6 активистов составили админпротоколы 66
Во время вчерашних столкновений в центре Киева пострадали 3 полицейских 2674
Полиция освободила всех задержанных во время столкновений в центре Киева 199
В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией 1245
Правопорядок на улицах Киева обеспечивают 6,5 тысячи полицейских 122
Квест в «группе смерти»: в Киеве полицейские спасли школьницу от самоубийства 579
Центр Киева перекроют для транспорта на 5 дней 76
В киевском метро впервые построят вертикальные тоннели 166
Суд арестовал ТРЦ «Караван» 103
Киев планирует увеличить матпомощь участникам АТО 104
Экс-сотрудник СБУ получил 13 лет тюрьмы за убийство 57
Обмен «по выгодному курсу»: в Киеве у мужчины отобрали миллион 91
Дельцы продали помещение возле Бессарабки по поддельным документам 58
В годовщину Майдана на улицы Киева выведут 6 тысяч правоохранителей 38

В Киеве несовершеннолетний пытался пронести в правительственный квартал петарды и взрывпакет, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Около 09:30 при обеспечении общественной безопасности на улице Грушевского полицейские остановили молодого человека с сумкой. При осмотре его вещей полицейские обнаружили взрывпакет, шесть петард и две радиостанции», - говорится в сообщении.

Владельцем вещей оказался 17-летний житель Днепропетровской области. С ним общаются правоохранители. Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, проводится проверка.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, полицейские изъяли на Крещатике у одного мужчины штык-нож, у другого – охотничий нож.

Ранее полицейские изъяли у киевлянина гранату.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Ботинки зимние