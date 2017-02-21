В Киеве несовершеннолетний пытался пронести в правительственный квартал петарды и взрывпакет, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Около 09:30 при обеспечении общественной безопасности на улице Грушевского полицейские остановили молодого человека с сумкой. При осмотре его вещей полицейские обнаружили взрывпакет, шесть петард и две радиостанции», - говорится в сообщении.

Владельцем вещей оказался 17-летний житель Днепропетровской области. С ним общаются правоохранители. Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, проводится проверка.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, полицейские изъяли на Крещатике у одного мужчины штык-нож, у другого – охотничий нож.

Ранее полицейские изъяли у киевлянина гранату.